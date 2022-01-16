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缺貨成美國Google熱搜 一圖睇各州最缺咩貨

環球社會熱點 16:31 2022/01/16

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新冠肺炎疫情帶來的供應鏈問題一直未有改善，加上最近的惡劣天氣，美國出現貨品供應不足問題，眾多超市貨架空無一物。部分貨物短缺之嚴重更登上Google熱門搜尋排行榜，更有圖表顯示各州出現何種貨物短缺。

洛杉磯貨運火車接連遇劫 搶剩數千包裹散落路軌 【下一頁】

【美國疫情】拜登免費派口罩 擴大新冠試劑供應 【下一頁】

Omicron變種病毒出現後，加劇美國原來的供應鏈問題，更多工人因感染或成為密切接觸者需要隔離，導致超級市場的各個層級出現人手不足，一如其他行業如職業運動員﹑電影及航空業。

包裝食物公司Conagra Brands行政總裁康納利（Sean Connolly）上周警告投資者，協助準備急凍蔬菜﹑零食品牌Slim Jim及其他產品的工人，是今輪疫情的重災區，預計Omicron相關的員工請假潮最少在未來一個月持續影響美國。

部分美國民眾因應情況，加緊準備存貨。美國搜尋巨擎Google發現，美國上周多個州分的民眾搜尋有不同貨物因短缺情況，相關貨物短缺的關鍵字登上美國的熱門搜尋排行榜，當中又以4種食品為搜尋次數最多，奇多（Cheeto）﹑薯仔﹑雞肉及忌廉芝士（Cream Cheese）。眾多州分中，唯獨懷俄明州（Wyoming）及蒙大拿州（Montana）未有熱門搜尋短缺貨品。

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責任編輯：吳漢培

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