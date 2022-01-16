湯加海底火山爆發 日本掀2.7米巨浪

南太平洋島國湯加上周六（14日）附近的海底火山爆發，引發嚴重海嘯，海浪湧入當地首都，暫未接獲傷亡報告。美國夏威夷、日本、新西蘭及加拿大部分地區發出海嘯警報，其中日本岩手縣東北部海浪更高達2.7米。

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湯加東南部上周五（14日）有海底火山首次爆發，上周六再次發生激烈爆發，當地最大的島嶼湯加塔布島（Tongatapu）遭受海嘯衝擊，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，暫未接獲湯加傷亡報告，但海嘯沖毀當地通訊及互聯網，暫時無法與與首都以外的沿海地區聯繫。

阿德恩續指，由於火山灰濃厚，新西蘭無法派出軍機飛越湯加，她希望在周一（17日）派出軍機視察情況，並承諾向當地提供34萬美元（265萬港元）救援物資，國防部隊亦會向湯加提供協助。

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美國西岸、夏威夷、日本、新西蘭及加拿大部分地區紛紛發出海嘯預警，其中日本氣象廳周日（16日）凌晨向沿海地區發海嘯預警，岩手縣東北部的海浪更高達2.7米；很多地方錄得小型海嘯。氣象廳於稍後時間解除所有警報，並排除進一步發生海嘯可能性。

此外，美國國家海嘯預警中心分別向加州、俄勒岡州、華盛頓州和阿拉斯加州發出海嘯預警，其中加州聖路易斯港、亞州灣區分別錄得1.3米及1.1米高海浪，至於太平洋海嘯警報於上周六早上取消夏威夷海嘯預警。

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責任編輯：郭麗明