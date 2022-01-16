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【英國疫情】16至17歲開打第3針 確診持續回落

環球社會熱點 15:38 2022/01/16

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英國受新冠肺炎疫情影響，早前屢創確診新高，政府加快接種疫苗應對。英國政府宣布，即將開放16至17歲青少年接種第3針疫苗，希望協助他們可以再次有正常學校及社交生活。同時，英國確診明顯回落，單日新增逾8萬宗。

英國經濟去年11月超疫情前 受惠提前聖誕購物潮 【下一頁】

英國於周一（17日）起，開放16至17歲青少年接種第3針，預計首周約4萬合符資格預約接種。國民保健服務（NHS）疫苗計劃副主席﹑普通科醫生卡納尼（Nikki Kanani）表示，新冠疫情對青少年過去兩年生活造成極大阻礙，讓接種第3針將保障他們﹑其家人及朋友，並維持正常學校及社交生活。

英格蘭現時的16至17歲族群中，超過60萬人已接種次劑，在未來數周內不少人即將完成接種滿3個月，屆時將合符資格打第3針。NHS本周將發送電郵，鼓勵更多青少年透過網上系統預約第3針，或直接到附近疫苗中心打疫苗。

衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，把第3針擴展至16至17歲青少年能加強免疫力，保護他們及其身邊的朋友安全度過冬天。賈偉德指英格蘭每5個成年人中，起碼4人已接種第3針，防止感染新冠病毒後出現重症或死亡，更降低NHS現時因Omicron變種而面臨的重大壓力。

英國研究話戴口罩會變靚啲 男士用呢款效果最好 【下一頁】

英國上周六（15日）公布，單日新增81,713宗確診及270宗相關死亡，兩項數字皆比日前大幅減少。確診人數猶為明顯回落，自月初創出新高後，多日徘徊在10萬以上，至近日再次跌至10萬以下。

不過，根據國家統計局（Office for National Statistics，ONS）數據，英國人口的確診百分比持續上升。緊急情況科學諮詢小組（SAGE）專家表明，今輪疫情何時終止取決於民眾行為及現時疫情規模，難以準確預測確實日期。

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責任編輯：吳漢培

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