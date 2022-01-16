【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對

摩根士丹利指美國10年期國債收益率一度飆漲到創紀錄高位1.8%，該行認為無風險債券收益率的上漲使得投機性股票的吸引力降低。該行表示現時正進入一個更緊的貨幣政策，從歷史上看，股票市場回報率降低，指數層面的不確定性增加。該行指今年有兩大擔憂：一是債券收益率不斷走高和貨幣環境收緊將削弱高增長、高估值的股票的吸引力。二是預計美國經濟增長放緩料對企業利潤增長構成重大阻力，該行預期美國股市將出現波動。該行根據收益可靠性及估值最具吸引力的股票，精選17隻防禦型股份應對波動市況。

同場加映 【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

防禦型股份名單：

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機