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【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對

股樓投資 17:57 2022/01/16

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摩根士丹利指美國10年期國債收益率一度飆漲到創紀錄高位1.8%，該行認為無風險債券收益率的上漲使得投機性股票的吸引力降低。該行表示現時正進入一個更緊的貨幣政策，從歷史上看，股票市場回報率降低，指數層面的不確定性增加。該行指今年有兩大擔憂：一是債券收益率不斷走高和貨幣環境收緊將削弱高增長、高估值的股票的吸引力。二是預計美國經濟增長放緩料對企業利潤增長構成重大阻力，該行預期美國股市將出現波動。該行根據收益可靠性及估值最具吸引力的股票，精選17隻防禦型股份應對波動市況。

同場加映  【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

防禦型股份名單：

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【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

 

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撰文 : 周兆邦

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