【美股焦點】據報蘋果VR及AR頭戴設備出現過熱問題　產品或延至2023年才發布

《彭博通訊社》引述消息人士報道，蘋果(美：AAPL) 正在考慮將VR/AR頭戴設備推遲至今年底或更後時間發布，亦有機會延遲至2023年才發布。

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該款頭戴設備原定計劃於6月蘋果年度全球開發者大會上發布，不過據報目前設備有過熱、鏡頭及軟件等方面出現設計問題。據悉，蘋果最近已通知供應商，設備可能要到2023年才會發布，但仍希望供應商在今年底準備好生產線，為最終推出做好準備。

知名蘋果供應鏈分析師、天風國際郭明錤早前指，蘋果AR頭戴裝置將使用4納米、5納米製程的雙CPU，芯片運算能力較主要對手高通（Qualcomm，美：QCOM）領先約2至3年。

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