【美股焦點】高盛上調Tesla目標價至1200美元　並列為2022年首選股

大行高盛將特斯拉加入其2022年「首選股票」名單，維持對該股「買入」評級，並將其目標價從1125美元上調至1200美元。該行指Tesla第四季度交付強勁，並認為今年和明年銷量將進一步增長。

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該行亦在報告中提到Tesla在硬件和軟件方面的垂直整合、充電站生態系統，以及在太陽能和存儲領域的增長潛力。該行預計，隨着Model Y增產，以及柏林等超級工廠投產，Tesla中期利潤率將會提高，而軟件營收佔提高亦將會提升其長期利潤率。

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