【大行點睇】瑞銀指濠賭股潛在回報達1.15倍　首選金沙及銀娛

瑞銀發表報告指若按敏感性分析，如果澳門對博彩業監管風險完全消除，並使用該行對2022至2023年的基本情形估計，認為目前價位到2022年底，澳門濠賭股回報率有1.15倍。該行濠賭股首選是金沙中國(01928) 和銀河娛樂(00027) ，均予「買入」評級，目標價分別為27.3元和56.2元。

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瑞銀估計在2022年第二季，澳門與香港和內地的出入境限制會進一步放鬆。該行認為，特許權條款的變化可能不大，因為預計經濟穩定和政策目標將被優先考慮。

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