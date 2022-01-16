【異動股】中國信達周五急跌一成　終止60億人幣增資重慶螞蟻金融計劃

中國信達(01359) 就向重慶螞蟻消費金融增資60億人民幣的計劃進一步公布，公司經進一步商業上審慎考慮，與目標公司協商後，擬不參與是次股權認購，亦因此其不會提呈有關認購方案予股東大會審議，又指終止認購不會對公司經營和財務狀況產生重大不利影響。信達於去年上月24日宣布入股計劃，惟事隔不足一個月宣布終止，公司周五股價急跌一成。

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重慶螞蟻消金表示，尊重投資者的商業決策，公司將在監管部門指導下，積極和各方投資人共同磋商，繼續按照市場化原則盡快確定新的增資方案，確保消費信貸業務整改落實到位。

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