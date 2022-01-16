【美股焦點】據報Facebook旗下虛擬現實Oculus業務　遭美國當局展開反壟斷調查

《路透社》引述消息人士報道，美國多個州份已開始調查Facebook母公司Meta(美：FB) ，旗下營運虛擬現實Oculus業務時的潛在違規行為。據悉，美國聯邦貿易委員會、紐約、北卡羅來納州及田納西州有份參與今次反壟斷調查。另外，亦有外媒報道，近50個州份組成的團體周五亦請求上訴法院恢複他們於2020年12月針對Meta提起的反壟斷訴訟。

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Oculus主導着虛擬現實頭戴設備市場。Counterpoint Research的數據顯示，2021年第一季度，該公司的設備占全球VR設備出貨量的75%，高于去年同期的34%。

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