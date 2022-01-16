【港股通】中信証券發表新一輪港股通名單預測　料21隻股有望成北水新貴

恒生綜合指數成份股將在本年2月18日迎來新一輪檢討，調整後將於本年3月7日生效，而港股通股票池也將隨之調整。中信証券預計21隻股有望納入港股通，當中包括6間去年11至12月上市的新股也有望納入。

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該行根據恒生綜合指數和港股通最新納入標準進行篩選，得出21隻較有可能被納入港股通的標的。該行推算本次調入恒生綜指的12個月平均流通市值門檻（即選股範圍累計市值的前94%），也即納入港股通的市值門檻，約為82億元。

該行新一輪港股通納入預測：

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另外，針對「雙重主要上市」和「同股不同權」(W)的公司，早以已納入恒生綜指的小鵬汽車（09868）及理想汽車（02015），該行預計將於今年2月和3月分別納入港股通。而「同股不同權」的商湯（00020）也預計在8月份能進港股通。

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