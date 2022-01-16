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【美股業績】貝萊德公布第4季業績　其資產規模首次突破10萬億美元

股樓投資 15:34 2022/01/16

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全球最大資產管理公司貝萊德(美：BLK)公布第四季業績，調整後盈利增長2.5%至16.1億美元，每股盈利為10.42美元，高於預期的10.16美元。收入增長近14%至51.1億美元，略低於預期的的51.7億美元。

同場加映  【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？



去年底貝萊德管理資產規模首次突破10萬億美元，高於去年同期的8.68萬億美元。上季淨流入為2,120億美元，長期淨流入為1,690億美元，高於去年同期的1,160億美元。貝萊德表示，今年目標對業務進行創紀錄的投資，當中包括增聘一成人手。

【2022年部署】中金指港股估值低 今年將均值回歸 摩通推薦11隻中資價值股

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【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念​​​​​​​

 

 

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撰文 : 周兆邦

貝萊德（BlackRock，美：BLK） 美股

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