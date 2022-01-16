【新冠疫苗】世衛COVAX分配10億劑 僅原目標一半

全球新冠肺炎疫情持續，至今仍有眾多貧窮國家接種率落後，等候更疫苗到來。世衛新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）的其中一個分發機構表示，計劃已派送10億劑疫苗，但只完成原定目標一半。

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協助派發疫苗的全球疫苗免疫聯盟（GAVI）上周六（15日）表示，截至2021年底為止，COVAX已向144個國家派發10億劑疫苗，但計劃原定希望在2021年底時，分配20億劑疫苗，現時只達成原本目標的一半。

COVAX本來只運用100億美元（約778億港元）捐款資金，直接取得疫苗並向有需要國家提供。但COVAX自2021年2月起啟動，現時已分配的疫苗有3分之1來自富裕國家。

由於富裕國家在疫苗出現初期大量囤積，或是設有出口管制﹑負責捐贈疫苗的組織政策經常變化，以及部分捐贈國只願意向指定國家提供疫苗，導致COVAX最終未能達成當日設立的目標。

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即使最近的疫苗捐贈增加，根據世衛數據，全球疫苗不平均問題仍然嚴重。數據顯示，富裕國家近70%人口已完成接種，反之貧窮國家只得5%人口完成接種，全球超過40%人口尚未接種首劑。

GAVI正尋求更多資金，希望達成世衛早前訂立，在今年7月時讓貧窮國家70%人口接種疫苗的目標。

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責任編輯：吳漢培