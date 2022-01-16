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【二手樓價】爵悅庭再錄低價成交　業主大減7%至630萬沽貨　創屋苑10個月新低

股樓投資 17:57 2022/01/16

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農曆新年將近，不少業主加速沽貨，中原地產謝家偉表示，近期業主叫價取態回軟，吸引買家出動執平貨。荃灣爵悅庭新近錄得一宗低價成交，南爵軒中層E室，實用面積372平方呎，一房間隔，設有開放式廚房。單位去年11月開價680萬元，新近以630萬元沽出，實用呎價16935元，成交價創屋苑10個月新低。

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

延伸閱讀︰【有相睇】荃景圍議幅擴至5%吸客 荃景花園兩房638萬有交易 廳房四正連梗廚【下一頁

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謝家偉指，單位內櫳企理，享清靜內園景。買家為上車客，日前晚上視察上址，翌日便還價洽購， 業主最終願減50萬元或7%，由於減價後價錢吸引，買家立即拍板入市自用。原業主於2008年9月以193萬元買入單位自用至今，持貨13年多才轉售，帳面獲利437萬元或2.3倍。

事實上，爵悅庭較早前亦錄得低價成交，業主減價兩次才售出單位，兩房戶成交價不到800萬元，單位以785萬元易手，累減75萬元，減幅約9%。詳情︰

【二手樓價】新一波疫情殺到　睇樓量大減　爵悅庭業主無奈「兩連減」賣樓　代理︰屬屋苑罕有低於800萬兩房【下一頁

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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撰文 : 謝昕蕎

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