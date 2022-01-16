【二手樓價】爵悅庭再錄低價成交　業主大減7%至630萬沽貨　創屋苑10個月新低

農曆新年將近，不少業主加速沽貨，中原地產謝家偉表示，近期業主叫價取態回軟，吸引買家出動執平貨。荃灣爵悅庭新近錄得一宗低價成交，南爵軒中層E室，實用面積372平方呎，一房間隔，設有開放式廚房。單位去年11月開價680萬元，新近以630萬元沽出，實用呎價16935元，成交價創屋苑10個月新低。

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謝家偉指，單位內櫳企理，享清靜內園景。買家為上車客，日前晚上視察上址，翌日便還價洽購， 業主最終願減50萬元或7%，由於減價後價錢吸引，買家立即拍板入市自用。原業主於2008年9月以193萬元買入單位自用至今，持貨13年多才轉售，帳面獲利437萬元或2.3倍。

事實上，爵悅庭較早前亦錄得低價成交，業主減價兩次才售出單位，兩房戶成交價不到800萬元，單位以785萬元易手，累減75萬元，減幅約9%。詳情︰

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