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【二手樓價】疫市破頂！嘉悅兩房1,173萬沽　呎價首破2萬創同類新高

股樓投資 19:02 2022/01/16

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年近歲晚，樓市進入傳統淡季，加上疫情肆虐，多樓二手樓以低價成交，但將軍澳區新近錄一宗「疫市破頂」。中原地產伍錦基指，將軍澳嘉悅1座高層J室，實用576平方呎，兩房套間隔，望海景及未來中央大道，最新以1,173萬元易手，實用呎價20,365元，成交價創屋苑同類新高，兩房單位呎價首次突破2萬元水平。

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

伍錦基表示，業主由2020年４月起放盤，放盤逾1年半。單位初時叫價1,150萬元，其後曾下調至1,070萬元，再於2021年6月調升至1,200萬元，最終疫市下回調至1,173萬元沽出。

據了解，原業主於2015年以766.7萬元購入，持貨約7年，現帳面獲利406.3萬元，賺幅約53%。

【有相睇】荃景圍議幅擴至5%吸客　荃景花園兩房638萬有交易　廳房四正連梗廚【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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