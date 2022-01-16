【二手樓價】買家料過年後現樓市小陽春　當機立斷870萬買朗城滙　平市價5%入市

市場低市價成交湧現，美聯物業何勝康表示，臨近農曆新年假期，不乏買家加快入市，日前該行促成一宗元朗朗城滙SSD鬆綁2房戶成交，獲外區客以870萬元承接，略低於市價5%。

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剛成交的朗城滙1座低層B室，實用面積約494平方呎，屬2房間隔，享開揚園景。據了解，單位剛過SSD禁售期限不久，原業主隨即開價約897萬元放盤，上址內櫳新淨企理，而且毗連朗屏站，交通非常方便，吸引外區用家興趣。客人考慮到新年後或出現樓市小陽春，樓價可能上調，有見業主願議價出售，故火速決定入市。雙方議價後以870萬元成交，折合實用呎價約17,611元。

資料顯示，原業主於2018年11月以約745萬元購入上址，轉手帳面獲利125萬元，期內物業升值約16.8%。

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