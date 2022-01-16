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長沙灣映築兩日半收764票　超額10倍　恒地︰研短期加推兩批單位

股樓投資 17:48 2022/01/16

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由恒地及市建局合作發展的長沙灣映築，於周五（14日）公布首張價單並隨即開始收票，項目昨日（15日）起開放示範單位予公眾參觀，消息指，至今已收逾764票，以首張價單推出68伙計，超額認逾購10倍。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示對收票表現感滿意，集團現正與市建局商討加推，預計日內加推兩張新價單。他續指，項目最快周末開售，將推出不少於全盤四成單位，即136伙作首輪銷售。林達民稱，入票人士以用家為主，另外有約10%至15%為投資者，加推單位料以兩房間隔為主，暫未考慮加推三房單位；而特色戶將以招標形式出售。

映築322呎兩房示範單位圖片，詳細介紹請見︰【下一頁

    點擊圖片放大
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同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

據了解，映築示範單位開放至今兩天，錄約8,000至9,000人次參觀，發展商對市場反應感到滿意，同時強調售樓處會嚴格執行疫情管制措施。

映築首張價單公布 兩房折實最平621.2萬起 恒地︰開價克制 加推或提價5%【下一頁

同區新盤首張價單折實呎價參考︰

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同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 映築 市建局 恒基 長沙灣

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