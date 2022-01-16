長沙灣映築兩日半收764票　超額10倍　恒地︰研短期加推兩批單位

由恒地及市建局合作發展的長沙灣映築，於周五（14日）公布首張價單並隨即開始收票，項目昨日（15日）起開放示範單位予公眾參觀，消息指，至今已收逾764票，以首張價單推出68伙計，超額認逾購10倍。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示對收票表現感滿意，集團現正與市建局商討加推，預計日內加推兩張新價單。他續指，項目最快周末開售，將推出不少於全盤四成單位，即136伙作首輪銷售。林達民稱，入票人士以用家為主，另外有約10%至15%為投資者，加推單位料以兩房間隔為主，暫未考慮加推三房單位；而特色戶將以招標形式出售。

映築322呎兩房示範單位圖片，詳細介紹請見︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

據了解，映築示範單位開放至今兩天，錄約8,000至9,000人次參觀，發展商對市場反應感到滿意，同時強調售樓處會嚴格執行疫情管制措施。

映築首張價單公布 兩房折實最平621.2萬起 恒地︰開價克制 加推或提價5%【下一頁】

同區新盤首張價單折實呎價參考︰

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機