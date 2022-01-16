【有相睇】荃景圍議幅擴至5%吸客　荃景花園兩房638萬有交易　廳房四正連梗廚

第五波疫情未放緩，再有多個屋苑業主減價售出單位。其中，荃灣區荃景圍各上車屋苑今年均已「開齋」，美聯物業鍾家豪表示，現時荃景圍一帶屋苑由之前2%至3%減幅，提高至5%，所以吸引不少上車客垂青，區內荃景花園新近錄得一宗成交。

鍾家豪表示，成交單位是荃灣荃景花園10座高層B室，實用面積431平方呎，兩房間隔，大廳呈呂字型，原業主開價668萬元，放盤兩周減價4.5%至638萬元，即獲外區上車客承接，實用呎價14,803元。

單位圖片（由代理提供）

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由代理提供的單位相可見，單位內櫳整齊企理，望景開揚。據了解，原業主於約2000年3月以約185萬元購入，持貨21年帳面獲利453萬元，物業升值245%。

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