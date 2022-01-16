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【司長網誌】陳茂波︰股樓市道暢旺緩財赤　將致力平衡內外因素訂財策　疫情仍為最大阻礙

股樓投資 15:45 2022/01/16

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財政司司長陳茂波發表網誌指，日前出席立法會財務委員會特別會議，匯報香港整體經濟的最新狀況，並就下年度財政預算案諮詢議員的意見。不過，受惠於出口表現強勁，本地疫情大致穩定受控，加上電子消費券發放令私人消費開支錄得可觀增長，而私人投資亦顯著增長，這些因素支持去年經濟增長達6.4%，結束了之前兩年的衰退走勢，失業率亦持續回落至4.1%。

而在財政方面，2021-22財政年度財政赤字原估計為1,016億元，如果扣除發債、房屋儲備金及未來基金投資回報的回撥等因素，則赤字更高達1,800億元。不過，受惠於經濟穩步復蘇，加上市場對樓市前景偏向正面，賣地收入及發展商補地價的金額遠高於預期，樓市及股市交投暢旺亦令物業及股票印花稅收入比預期理想，大幅度緩和了今年度的赤字壓力。

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

陳茂波認為，今年經濟展望基調不俗，最大的變數和障礙仍是疫情的變化。持續反覆的疫情帶來不確定性，應盡全力做好防疫控疫的工作，而與此同時，也有必要繼續恪守審慎理財、應使則使的原則，並且保留一定的財政實力，以確保金融穩定，應付已知和未知的情況和需要。他指，團隊會將相關的提議帶回相關的政策局考慮和審視，冀能達致「政策可行、資源跟上」。

他舉例，在近月的諮詢會中，有人建議下一份財政預算案繼續派發電子消費券，但也同時存在反對聲音，認為涉及金額龐大，應該將公共資源更具針對性地運用；也有人認為疫情下大家減少外出消費，令消費券作用有限。此外，也有持份者希望預算案延續過去被稱作「派糖」的一次過紓困措施；但也有意見認為退稅、退差餉等措施只惠及收入較高、擁有資產的一群，或會做成另類不平均。

【2022年部署】中金指港股估值低 今年將均值回歸 摩通推薦11隻中資價值股【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

經濟 財政預算案 陳茂波

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