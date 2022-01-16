【帶你睇盤】新淨企理連全屋裝修　高層清靜夠光猛望開揚山景　可造九成按揭

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香港是繁忙都會，若居住環境清幽宜人，想必更容易讓累積疲勞的都市人放鬆。是次介紹的放盤，位於牛池灣峻弦6座高層D室，單位位處高層，清靜之餘望靚山景，而且屋內裝修、家具齊備，屋苑附近交通又完善，並設有會所，滿足住戶在家好好休息放鬆或外出娛樂的各樣需求。
放盤單位及會所設備
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|放盤單位
|峻弦6座高層D室（物業編號: BP29896741）
|實用面積
|425平方呎
|間隔
|一房
|叫價
|789萬元
|賣點
|
1. 新鴻基樓，優質建築設計及手工用料，歷十年颱風暴雨從沒滲漏
2. 第一手業主自住放售，保養良好高層山景，清靜開揚
3. 10'6高樓底，企理新淨
4. 露台及工作平台，可栽種及晾晒
5. 原裝家電設備齊隨時可用（對講機、分體式冷氣機、雪櫃、微波焗爐、抽油煙機、嵌入式煮食爐、熱水爐、抽氣扇）
6. 頂層天際會所及觀景長廊，望維港煙花，另會所設室內室外雙泳池、桑拿及蒸氣浴室、兒童玩樂室、健身房、餐飲、桌球室、網絡電腦、娛樂休閑及美容服務。不同時節為住客舉辦各類型活動及課程。頂級屋苑管理團隊獲獎無數，各座設獨立點對點服務站，保安清潔維修並支援住戶日常生活，可放養寵物
7. 地鐵彩虹站小巴5分鐘直達或 12 分鐘步程，鄰近交通樞紐，生活配套完善
8. 飛鵝山畔靜中帶旺，良好治安
9. 側旁牛池灣公園、運動場、兒童遊樂場，射箭場、行山徑、紀律部隊宿舍，毗鄰名校德望
10. 彩虹地鐵/小巴站側有牛池灣街市、文娛中心、圖書館、體育館、商場、超市及各類商鋪
11. 鄰近彩雲邨亦有街市超級市場商鋪食肆
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
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撰文 : 謝昕蕎