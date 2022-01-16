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【帶你睇盤】新淨企理連全屋裝修　高層清靜夠光猛望開揚山景　可造九成按揭

股樓投資 15:21 2022/01/16

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香港是繁忙都會，若居住環境清幽宜人，想必更容易讓累積疲勞的都市人放鬆。是次介紹的放盤，位於牛池灣峻弦6座高層D室，單位位處高層，清靜之餘望靚山景，而且屋內裝修、家具齊備，屋苑附近交通又完善，並設有會所，滿足住戶在家好好休息放鬆或外出娛樂的各樣需求。

放盤單位及會所設備

    點擊圖片放大
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同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

放盤單位 峻弦6座高層D室（物業編號: BP29896741）
實用面積 425平方呎
間隔 一房
叫價 789萬元
賣點

1. 新鴻基樓，優質建築設計及手工用料，歷十年颱風暴雨從沒滲漏

2. 第一手業主自住放售，保養良好高層山景，清靜開揚

3. 10'6高樓底，企理新淨

4. 露台及工作平台，可栽種及晾晒

5. 原裝家電設備齊隨時可用（對講機、分體式冷氣機、雪櫃、微波焗爐、抽油煙機、嵌入式煮食爐、熱水爐、抽氣扇）

6. 頂層天際會所及觀景長廊，望維港煙花，另會所設室內室外雙泳池、桑拿及蒸氣浴室、兒童玩樂室、健身房、餐飲、桌球室、網絡電腦、娛樂休閑及美容服務。不同時節為住客舉辦各類型活動及課程。頂級屋苑管理團隊獲獎無數，各座設獨立點對點服務站，保安清潔維修並支援住戶日常生活，可放養寵物

7. 地鐵彩虹站小巴5分鐘直達或 12 分鐘步程，鄰近交通樞紐，生活配套完善

8. 飛鵝山畔靜中帶旺，良好治安

9. 側旁牛池灣公園、運動場、兒童遊樂場，射箭場、行山徑、紀律部隊宿舍，毗鄰名校德望

10. 彩虹地鐵/小巴站側有牛池灣街市、文娛中心、圖書館、體育館、商場、超市及各類商鋪

11. 鄰近彩雲邨亦有街市超級市場商鋪食肆

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3nRrcD5

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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撰文 : 謝昕蕎

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