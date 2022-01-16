【帶你睇盤】新淨企理連全屋裝修　高層清靜夠光猛望開揚山景　可造九成按揭

賣點

1. 新鴻基樓，優質建築設計及手工用料，歷十年颱風暴雨從沒滲漏 2. 第一手業主自住放售，保養良好高層山景，清靜開揚 3. 10'6高樓底，企理新淨 4. 露台及工作平台，可栽種及晾晒 5. 原裝家電設備齊隨時可用（對講機、分體式冷氣機、雪櫃、微波焗爐、抽油煙機、嵌入式煮食爐、熱水爐、抽氣扇） 6. 頂層天際會所及觀景長廊，望維港煙花，另會所設室內室外雙泳池、桑拿及蒸氣浴室、兒童玩樂室、健身房、餐飲、桌球室、網絡電腦、娛樂休閑及美容服務。不同時節為住客舉辦各類型活動及課程。頂級屋苑管理團隊獲獎無數，各座設獨立點對點服務站，保安清潔維修並支援住戶日常生活，可放養寵物 7. 地鐵彩虹站小巴5分鐘直達或 12 分鐘步程，鄰近交通樞紐，生活配套完善 8. 飛鵝山畔靜中帶旺，良好治安 9. 側旁牛池灣公園、運動場、兒童遊樂場，射箭場、行山徑、紀律部隊宿舍，毗鄰名校德望 10. 彩虹地鐵/小巴站側有牛池灣街市、文娛中心、圖書館、體育館、商場、超市及各類商鋪 11. 鄰近彩雲邨亦有街市超級市場商鋪食肆