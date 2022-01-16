  • 18°C
香港時間 : 2022116日 (日) 09:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市新盤】屯門御海灣II加價加推42伙　開放式折實497萬起

股樓投資 09:00 2022/01/16

分享：

新地旗下屯門御海灣II於昨天（15日）推售22伙。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，今輪銷售成績理想，即日累沽16伙，成交量屬全市之冠，銷售總成交金額逾1億元，平均成交呎價為21,219元。發展商即日加推價單第7號，涉42伙，並表示會繼續惜售餘下單位。

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

據新價單顯示，加推單位42伙，實用面積由255至437平方呎，涵蓋開放式至兩房間隔，包括11伙開放式、16伙一房及15伙兩房，以最高折扣率22%計，整批折實價由497.25萬至885.36萬元，折實呎價則介乎18,394元至21,760元，平均呎價20,329元。張卓秀敏指，價單第7號中，部分單位加價約1%，對項目非常有信心。

發展商續指，項目最新一輪銷售中，成交呎價最個之單位，實用呎價達22,275元，該單位為第1座25樓S室，屬開放式間隔，實用面積255平方呎，反映項目有價有市，深受市場追捧。

【2022年部署】法興料恒指今年最牛見28200點 建議關注4大投資主題19隻港股【下一頁

    點擊圖片放大
    +19
    +18

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【二手樓價】日出康城三房附設近百萬裝修　可用林鄭Plan 　借足八成入市
2022/01/14
【二手樓價】日出康城三房附設近百萬裝修　可用林鄭Plan 　借足八成入市
【二手樓價】元朗PARK YOHO兩房錄蝕讓　業主三年半輸48萬
2022/01/14
【二手樓價】元朗PARK YOHO兩房錄蝕讓　業主三年半輸48萬
【二手樓價】業主急換樓　蝕讓都照賣　屯門萬寶大廈366萬沽　累減7%　3年帳面蝕近28萬
2022/01/14
【二手樓價】業主急換樓　蝕讓都照賣　屯門萬寶大廈366萬沽　累減7%　3年帳面蝕近28萬

你可能感興趣

【二手樓價】日出康城三房附設近百萬裝修　可用林鄭Plan 　借足八成入市
17:33 2022/01/14
【二手樓價】日出康城三房附設近百萬裝修　可用林鄭Plan 　借足八成入市
【二手樓價】元朗PARK YOHO兩房錄蝕讓　業主三年半輸48萬
19:46 2022/01/14
【二手樓價】元朗PARK YOHO兩房錄蝕讓　業主三年半輸48萬
【二手樓價】業主急換樓　蝕讓都照賣　屯門萬寶大廈366萬沽　累減7%　3年帳面蝕近28萬
19:40 2022/01/14
【二手樓價】業主急換樓　蝕讓都照賣　屯門萬寶大廈366萬沽　累減7%　3年帳面蝕近28萬
私人屋苑 御海灣II 屯門 新地

下一篇文章

【山地悠遊人生@iM網欄】有食譜！56歲處男的美味西班牙海鮮飯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【兼職筍工】家福會請兼職送飯員 負責提供送飯服務予長者及有需要人士 時薪60元
【兼職筍工】家福會請兼職送飯員 負責提供送飯服務予長者及有需要人士 時薪60元
【串燒成交】趁減價潮出擊　極速樓換樓！映灣園783萬兩房放盤即日沽出　同日再以1,000萬買入同屋苑三房
【串燒成交】趁減價潮出擊　極速樓換樓！映灣園783萬兩房放盤即日沽出　同日再以1,000萬買入同屋苑三房
【專家教路】安心出行設定離開時間 免因忘記登出被送往強檢
【專家教路】安心出行設定離開時間 免因忘記登出被送往強檢
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款