【疫市新盤】屯門御海灣II加價加推42伙　開放式折實497萬起

新地旗下屯門御海灣II於昨天（15日）推售22伙。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，今輪銷售成績理想，即日累沽16伙，成交量屬全市之冠，銷售總成交金額逾1億元，平均成交呎價為21,219元。發展商即日加推價單第7號，涉42伙，並表示會繼續惜售餘下單位。

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

據新價單顯示，加推單位42伙，實用面積由255至437平方呎，涵蓋開放式至兩房間隔，包括11伙開放式、16伙一房及15伙兩房，以最高折扣率22%計，整批折實價由497.25萬至885.36萬元，折實呎價則介乎18,394元至21,760元，平均呎價20,329元。張卓秀敏指，價單第7號中，部分單位加價約1%，對項目非常有信心。

發展商續指，項目最新一輪銷售中，成交呎價最個之單位，實用呎價達22,275元，該單位為第1座25樓S室，屬開放式間隔，實用面積255平方呎，反映項目有價有市，深受市場追捧。

【2022年部署】法興料恒指今年最牛見28200點 建議關注4大投資主題19隻港股【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機