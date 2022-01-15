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【NFT】澳洲網球公開賽進軍元宇宙　推出NFT更舉辦虛擬賽事

環球政經 21:30 2022/01/15

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澳洲網球公開賽（Australian Open）將於1月17日開幕，但今年的賽事有「新搞作」，大會除了推出NFT商品外，更會舉辦虛擬網球賽事，為首個進軍元宇宙的大滿貫網球錦標賽。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

澳洲網球公開賽早前發表新聞稿稱，大會將發布6,776個非同質化代幣（Non-fungible token，NFT) 的集合，這些代幣與球場上的動作相對應。

另外，是次賽事更將在元宇宙平台Decentraland上舉辦虛擬比賽。觀眾可於虛擬場地上與其他觀眾即時互動，並且掌握賽事賽況和歷史數據。

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錦標賽共600場比賽中的每一個獲勝球，都將對應於該系列的一個NFT。新聞稿表示，NFT買家將會持有元宇宙內澳網比賽場地的一小塊「土地」（面積為19厘米乘19厘米），讓參與者成為比賽場地的共同主人；此他們亦會收到一份airdrop，其中包含得分的片段、虛擬可穿戴設備和澳網商品。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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撰文 : 陳楚琨

比賽 元宇宙 NFT 澳洲網球公開賽 AirDrop 經濟 商品 網球 澳洲

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