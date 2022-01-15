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下周一至四再有巴士路綫作調整　涉及約134條路線

理財智慧 20:53 2022/01/15

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運輸署今日（15日）表示，已於1月6日批准九巴、新巴及城巴在1月7日至20日期間，調整共341條路線晚上8時後的班次。因應政府近日公佈一系列收緊社交距離措施，為應對乘客需求下降，三間巴士公司在檢視最新的營運及服務安排後，再次向運輸署申請暫時調整部分巴士路線的班次。

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運輸署考慮了路線乘客量的下降幅度、載客率、調整班次後對乘客候車時間的影響、巴士資源的有效調配，以及市民對建議調整班次的接受程度等因素，進一步批准調整其中134條路線，於1月17日至20日（下周一至四）晚上8時前非繁忙時段的班次。惟班次一般最多延長不超過5分鐘，而延長後的班次間距時間不會超過30分鐘。

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另外，6條個別低載客量的通宵路線，由於有替代路線而獲批准暫停，或其班次間距時間在調整班次後不會超過60分鐘。運輸署已要求巴士公司密切留意相關路線的乘客需求變化，視乎情況在有需要時加強服務，在資源許可下讓乘客有較多乘車空間。

此外，主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，因應早前實施的入境防疫抗疫措施，已獲批服務調整作有限度服務或獲準暫停服務。

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撰文 : 陳楚琨

運輸署 經濟 城巴 新巴 九巴 香港 巴士 運輸 服務

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