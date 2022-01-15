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聯合國預測2022全球經濟增長放緩　將增長4%　比去年低

環球政經 20:33 2022/01/15

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《路透》報道，聯合國周四發布報告，指出在新一波新冠感染、勞動力市場挑戰、供應鏈緊張及通脹的背景下，預料2022年全球經濟將增長4%，低於去年的5.5%。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

《2022年世界經濟形勢與展望》報告稱，繼2020年萎縮3.4%後，2021年增長在年底開始放緩，包括中國、歐盟和美國等大型經濟體在內，原因在於財政和貨幣刺激措施的效應消退，以及主要供應鏈中斷問題出現。

【兼職筍工】家福會請兼職送飯員 負責提供送飯服務予長者及有需要人士 時薪60元 【見下頁

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聯合國經濟和社會事務部的報告稱，隨著疫情持續，主要發達經濟體和一些大型發展中國家不斷上升的通脹壓力，給復甦帶來了額外的風險。該報告預測，對於絕大多數發展中國家來說，人均國內生產總值(GDP)的全面復甦仍然有困難。

該報告更警告，新冠疫情一個新出現的長期後果，是國家內部和國家之間的不平等加劇。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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撰文 : 陳楚琨

疫情 經濟 GDP 聯合國 通脹

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