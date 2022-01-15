【天價漫畫】一頁蜘蛛俠漫畫值逾330萬美元　成史上最貴單頁漫畫

《CNN》報道，1984年出版的蜘蛛俠漫畫其中一頁，本周初以336萬美元拍賣出售，成為有史以來最貴的單頁漫畫。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

據Heritage Auctions稱，該頁漫畫講述蜘蛛俠成為「黑蜘蛛俠」的故事，投標底價為33萬美元。這本漫畫前一頁則以28.8萬美元售出。 該拍賣行又表示，這兩頁蜘蛛俠漫畫，總成交價為364.8萬美元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Heritage Auctions漫畫和漫畫藝術部門負責人Joe Mannarino在聲明中表示，「今天的結果證明了我們長期以來一直在說的話：漫畫藝術就像畫布上的任何東西一樣受人喜愛和有價值。」

【延伸閱讀】《變形俠醫》首版漫畫以49萬美元售出 但仍唔夠呢個英雄人物的「身價」高【見下頁】

對上一次美漫單頁作品拍賣價的最高紀錄，為1974年出版「變形俠醫」（The Incredible Hulk），為狼人首度出場的場面，當年約以65.7萬美元成交。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機