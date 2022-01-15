【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥神秘洞穴

上一篇文章
【送牛迎虎】九巴送賀年揮春祝福市民 周二起於全港80個巴士總站及客務站免費派發
丹吉爾位於大西洋，由於臨海位置，別於撒哈拉沙漠。
這日我和穆罕默德離開民宿，先到附近的餐廳先吃早餐，再去探索神秘洞穴。
在摩洛哥早上揾餐廳並不容易，不是無餐廳，而是他們較遲營業，也街上人流也不多。穆罕默德決定離開小鎮Asslisn，到丹爾吉吃餐廳。
我倆吃了一個平凡的西式早餐（這裏全部是煎蛋，西樵大麵包及橄欖，果醬等），每次到餐廳用膳，餐廳的貓兒仲喜歡走近我旁邊，甚麼企高雙手抓住我的腿，看著衪，只好多將蛋餅少少和衪分享拉!
今日探訪的洞穴是在摩洛哥一座大西洋和地中海交界的地方，赫拉克勒斯洞穴（Legendry Hercules Cave）面積不算太大，但是千百年來海浪沖擊岩石自然形成的，不得不感嘆大自然的鬼斧神工，這個洞穴口竟酷似一幅非洲地圖，若在傍晚從洞口眺望外面的大西洋，層次不一的顏色，是絕無僅有，美麗悦目。
由於洞穴通向大海，岩壁上磨石切割的遺迹似乎表明歷史。
洞穴被譽為赫拉克勒斯的家，内裹有幾個採石場和通道，大多數洞穴都是由古代摩洛哥人雕刻出来的，他們利用這些石頭磨碎谷物。
而丹吉爾(Tangier)這裹濒臨大西洋和地中海，沿海邊大道有最美的自然景緻；甚至有
駱駝可給旅客沿海灘慢步，不過，穆罕默德說，這裹的駱駝品種比較細小，因為在飼養不同，沙漠駱駝體較強壯，可負荷較重的物件，在沙漠以及酷暑、嚴寒等惡劣自然環境下仍能生存。
我倆開車往有摩洛哥天涯海角之斯帕特爾角(Cape Spartel)，斯帕特爾角是非洲大陸最北的西點，燈塔面對遼闊浩茫的海洋，塔身高聳，隔很遠能清晰可見，夜間塔頂燈光透亮，來往船只都要據此調整航向。而面向太平洋海峽，頭髮吾吹到亂也不能呀!
作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
Facebook：蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆
更多當港女遇上摩洛哥小子@Apple (陳偉嫦）的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！