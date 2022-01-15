【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥神秘洞穴

丹吉爾位於大西洋，由於臨海位置，別於撒哈拉沙漠。

這日我和穆罕默德離開民宿，先到附近的餐廳先吃早餐，再去探索神秘洞穴。

在摩洛哥早上揾餐廳並不容易，不是無餐廳，而是他們較遲營業，也街上人流也不多。穆罕默德決定離開小鎮Asslisn，到丹爾吉吃餐廳。

我倆吃了一個平凡的西式早餐（這裏全部是煎蛋，西樵大麵包及橄欖，果醬等），每次到餐廳用膳，餐廳的貓兒仲喜歡走近我旁邊，甚麼企高雙手抓住我的腿，看著衪，只好多將蛋餅少少和衪分享拉!

今日探訪的洞穴是在摩洛哥一座大西洋和地中海交界的地方，赫拉克勒斯洞穴（Legendry Hercules Cave）面積不算太大，但是千百年來海浪沖擊岩石自然形成的，不得不感嘆大自然的鬼斧神工，這個洞穴口竟酷似一幅非洲地圖，若在傍晚從洞口眺望外面的大西洋，層次不一的顏色，是絕無僅有，美麗悦目。

由於洞穴通向大海，岩壁上磨石切割的遺迹似乎表明歷史。

洞穴被譽為赫拉克勒斯的家，内裹有幾個採石場和通道，大多數洞穴都是由古代摩洛哥人雕刻出来的，他們利用這些石頭磨碎谷物。

而丹吉爾(Tangier)這裹濒臨大西洋和地中海，沿海邊大道有最美的自然景緻；甚至有

駱駝可給旅客沿海灘慢步，不過，穆罕默德說，這裹的駱駝品種比較細小，因為在飼養不同，沙漠駱駝體較強壯，可負荷較重的物件，在沙漠以及酷暑、嚴寒等惡劣自然環境下仍能生存。

我倆開車往有摩洛哥天涯海角之斯帕特爾角(Cape Spartel)，斯帕特爾角是非洲大陸最北的西點，燈塔面對遼闊浩茫的海洋，塔身高聳，隔很遠能清晰可見，夜間塔頂燈光透亮，來往船只都要據此調整航向。而面向太平洋海峽，頭髮吾吹到亂也不能呀!

▲ 斯帕特爾角面向太平洋，風景怡人。

▲ 洞穴內的岩壁嘆為觀止。

▲ 赫拉克勒斯洞穴有非洲地圖。

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