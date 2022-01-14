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路透社：美國推新法案 禁國防部承包商購買中國稀土

環球政經 19:42 2022/01/14

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路透社周五（15日）報道，美國參議院周五將提出一項跨黨派法案，該法案將在2026年之前，強制禁止國防業務承包商購買中國稀土，並利用國防部來建立戰略礦物物資常備庫存。

這份法案名為「2022年恢復重要能源及本土稀土安全庫存法案」（Restoring Essential Energy and Security Holdings Onshore for Rare Earths Act of 2022)，將會立法要求國防部設立稀土的常駐庫存。該法案基本上要求國防部承包商停止仰賴中國稀土，在四年內停止使用中國稀土，只有在十分稀缺的情況下才允許豁免，也將需要立即說明其使用的礦物來源，並進一步延伸至支持恢復美國稀土生產。該法案是由共和黨參議員Tom Cotton及民主黨參議員Mark Kelly提出，是美國為了遏止中國壟斷稀土行業的最新法案。發起人預計，提案可能在今年晚些時候納入國防部的撥款法案。

中國稀土儲量佔世界總儲量的 53.5%，是稀土資源第一大國，近期更成立中國稀土集團，於去年12 月23日江西贛州掛牌成立，由多家公司組建而成，掌控中國約70%的稀土。

 

同場加映   【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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同場加映【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

 

 

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撰文 : 編輯：黃銳

路透社 稀土 美國參議院 金融 基建 港股 經濟 中國鋁業（02600）
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