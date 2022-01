路透社：美國推新法案 禁國防部承包商購買中國稀土

路透社周五(15日)報道,美國參議院周五將提出一項跨黨派法案,該法案將在2026年之前,強制禁止國防業務承包商購買中國稀土,並利用國防部來建立戰略礦物物資常備庫存。

這份法案名為「2022年恢復重要能源及本土稀土安全庫存法案」(Restoring Essential Energy and Security Holdings Onshore for Rare Earths Act of 2022),將會立法要求國防部設立稀土的常駐庫存。該法案基本上要求國防部承包商停止仰賴中國稀土,在四年內停止使用中國稀土,只有在十分稀缺的情況下才允許豁免,也將需要立即說明其使用的礦物來源,並進一步延伸至支持恢復美國稀土生產。該法案是由共和黨參議員Tom Cotton及民主黨參議員Mark Kelly提出,是美國為了遏止中國壟斷稀土行業的最新法案。發起人預計,提案可能在今年晚些時候納入國防部的撥款法案。

中國稀土儲量佔世界總儲量的 53.5%,是稀土資源第一大國,近期更成立中國稀土集團,於去年12 月23日江西贛州掛牌成立,由多家公司組建而成,掌控中國約70%的稀土。

