【送牛迎虎】九巴送賀年揮春祝福市民　周二起於全港80個巴士總站及客務站免費派發

迎接壬寅虎年，九巴為全港市民準備虎年賀年揮春，在全港八十個大型巴士總站及客務站免費派發。九巴亦製作了九巴仔賀年動態貼圖（Stickers），配上吉祥祝賀語，一月底開放下載，線上線下向市民送上摯誠祝福，祝願全港市民龍精虎猛、吉祥安康。

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九巴壬寅虎年賀年揮春以老虎「橙」色為主調，配以活潑生動的老虎頭像、「虎星高照」、「龍精虎猛」字句，寓意新一年福星高照，猶如老虎般精力旺盛，鬥志昂揚。

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賀年揮春將由1月18日（星期二）起陸續在全港逾80個地點派發，包括九巴大型巴士總站及客務站，供乘客免費索取，數量有限，先到先得。虎年生肖巴士由1月14日（星期五）開始走入社區，主要行走路線103（竹園邨 ⇋蒲飛路）。

九巴亦為使用Signal和WhatsApp的朋友製作了動態貼圖，以九巴仔為主角，圖案得意，賀詞鬼馬，藉此祝願全港市民「世一」、「自肥成功」。預計一月底開放下載，詳情請留意Facebook「九巴專頁」。

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乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

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