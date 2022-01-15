【著數優惠】麥當勞App下周新優惠　$1大可樂驚喜回歸

下周一（17日）起麥當勞App繼續有不同優惠，當中大受歡迎的「$1歎大可樂」再度回歸，除了可口可樂外，還有多款汽水任君選擇，更可以超值價加配不同漢堡。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

而剛推出的新春限定的招財福堡系列亦有多款優惠，例如「招財牛堡超值套餐減$3」或「$45歎黃金脆薯牛堡套餐配紅豆吉士粉紅批」。只要使用App內的電子優惠券，更可以$9品嚐全新紅豆吉士粉紅批。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

另外，麥當勞App亦繼續提供適用於不同時段的優惠券，例如早晨時段的「$28歎新餐肉蛋漢堡配粟米及飲品」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

即日起至2月16日，顧客凡於麥當勞餐廳或麥當勞App使用PayMe消費滿$35，更可享全單9折優惠。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機