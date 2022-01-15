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美國CDC更新指引 建議戴N95等最高防疫級別口罩

環球社會熱點 17:40 2022/01/15

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美國疾控中心（CDC）周五（14日）宣布更新防疫指引，建議美國民眾可選擇佩戴最高防疫級別的N95或KN95口罩，指這兩款口罩能提供最佳的保護效果。

【美國疫情】拜登免費派口罩 擴大新冠試劑供應 【下一頁】

CDC於指引中澄清N95口罩未有短缺，又指美國職業安全衛生研究所（NIOSH，National Institute for Occupational Safety and Health）已驗證，如果民眾以正確方式N95及KN95口罩，可提供阻隔顆粒的最佳防護水平。

CDC未有要求民眾應佩戴特定款式口罩，僅表示該機構建議民眾維持佩戴最適合自己的口罩。

指引強調口罩應該緊貼臉部，兩者之間未見有任何縫隙。而且民眾佩戴時應確保足夠舒適，以便有需要時可長時間佩戴。

【美國疫情】N95價急升近4倍 CDC傳更新口罩指引 【下一頁】

由於Omicron變種加速傳播，美國24個州均錄得破紀錄的新冠確診個案，當地的醫院病床使用率更最少達到80%。

當地疫情嚴峻，三藩市政府早前更建議民眾除了佩戴外科口罩再加上布口罩，希望加強防護效果。

CDC早前一直未有更新指引建議民眾改戴N95或KN95口罩，主要是憂慮這類高質素口罩的供應不足，如果民眾大量搶購或會導致醫療機構供應短缺。

但美國總統拜登（Joe Biden）周四（13日）承諾會為國民免費提供高質素口罩後，料出現N95或KN95口罩短缺的可能性不大。

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責任編輯：鄭錦玲

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