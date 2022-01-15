▲ App Annie：去年全球App消費支出近1.3萬億 用戶日均使用App時長達4.8小時

市場研究機構App Annie發表報告指，全球消費者對於手機應用程式App的使用，達至前所未有的高峰。據數據顯示，2021年全球消費者在應用商店的支出達1700億美元（折合約1.3萬億港元），當中，全球消費者平均每分鐘經由應用商店產生的付費，就超過32萬美元（折合近250億港元），較2020年增長19%。

除消費金額外，App Annie表示，用戶平均每日在應用程式上花費的時間達4.8小時，兩年累計增長達30%。而前年全球App使用時間按年增長6%，達3.8萬億小時，當中，使用時長佔比最大的三個國家，依次分別為中國、印度以及美國。

App Annie表示，自2020年疫情流行催化用戶的移動習慣後，2021年這一趨勢繼續加強，移動應用市場得到爆發式發展，預計2022年移動應用將靠數碼社交、線上線下混合工作的模式，以及掌上娛樂，繼續促進經濟轉型，並打破2021年的多項紀錄。該報告又預期，2022年移動廣告的支出有望達3500億美元。

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記者：梁安琪