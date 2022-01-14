【伐木成功？】沽空ARKK的ETF「SARK」上市以來已大漲40%！

方舟投資ARKK旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）在2020年升逾151%，強勁的表現令方舟投資的CEO Cathie Wood被外界讚賞為「女股神」。然而，自ARKK去年2月17日站上158.823美元的歷史高位後便無以為繼及不斷下跌，至周五（15日）收報80.24美元，自高位腰斬超過一半。雪上加霜的是，由於其基金表現不濟，更為同行看淡。塔特爾資本管理公司（Tuttle Capital Management） 更在去年11月推出沽空ARKK的ETF 「SARK」，而隨著ARKK的不停下跌，SARK上市至今報酬已近40%。

翻查ARKK內的股票，除了最大持倉Tesla外，許多都自高位腰斬，如其第二大持倉Zm、與TDOC及ROKU等。

更諷刺的是，Cathie Wood在去年11月接受訪問時，表示完全不擔心有人沽空ARK內的股票或是創造反向ETF，認為這就是市場機制。

SARK的回報豐厚，也帶動其成交金額不停上漲，其周五的成交額達8754.25萬美元，創上市以來的新高，買入SARK也被網民笑稱是「伐木」。隨著今年美國踏入加息周期，增長股的估價被調低，相信「伐木」的回報也將隨着ARKK進一步下跌而上升。

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