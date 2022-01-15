洛杉磯貨運火車接連遇劫 搶剩數千包裹散落路軌

供應鏈混亂持續數月，不少民眾購物後都未能及時收貨。而美國洛杉磯近期更接連發生貨運火車遇劫事件。匪徒搶掠大量包裹後，剩下數以千計貨物價值較低的包裹散落在路軌下，恐導致供應鏈混亂情況加劇。

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美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，洛杉磯連月以來已多次發生同類事件。賊人瞄準市中心附近的火車貨櫃，乘機搶掠大量來自亞馬遜（Amazon）及REI等零售商的包裹。

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當媒體在現場拍攝時，仍有人在場搶掠包裹，而一名聯合太平洋鐵路公司巡邏人員則在追趕另外兩個研究包裹、打算行動的不法之徒。

早於去年11月時，美國全國廣播公司（NBC）也拍攝到在林肯公園地區市中心東北部露宿者營地兩旁的火車軌道上，散落了數千個包裹。

據悉，賊人會篩選包裹。他們只會搶走較高價值的貨物，並會隨意將價值不高的包裹丟棄在路軌上。

有負責巡邏的人員透露，賊人會使用大鐵鉗打爛貨櫃上的鎖，並將偷來的貨品裝上貨車。

聯合太平洋鐵路公司發表聲明中表示，公司憂慮加州貨物遇竊情況加劇，已經增加巡邏人數，並會加強與當地執法部門合作打擊犯罪活動。

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責任編輯：鄭錦玲