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港股通淨流入超150億元 科網股搶手

股樓投資 18:10 2022/01/15

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北水連續8日淨流入，支持港股持續偏強，恒指一周累漲890點，收報24383點。據報道，內地券商開始唱好港股將會困境反轉，引發資金一哄南下。中信証券表示，今年監管常態化，疊加穩增長政策，將帶動港股市場迎來估值修復，其中科網股市盈率有30%的修復空間。

果然，本周來自港股通的淨流入超過150億元人民幣，當中以科網股最為搶手。美團（03690）一周累計進帳31.4億元，拉動股價上漲8.1%，另騰訊（00700）、快手（01024）淨買入分別20.6億元及21.2億元。同時，股價有異動的中移動（00941）一樣見到北水手影，累計淨買入多達14.1億元，本周股價突破50元，再升2.2%。

令人意外的是，剛在市場「抽水」的融創中國（01918）竟然也有捧場客，即使股價再次穿底，依然有北水照買，一反之前對內房股避之則吉的做法，累積一周流入18.5億元。

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資料來源︰瑞信
註︰數據截至周四（13日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為1月5至11日

原文節錄至743期《Wealth》港股通數據

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編輯：黃銳

港股 經濟 融創中國（01918） 香港經濟日報 恒生指數

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