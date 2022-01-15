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【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一

理財智慧 17:11 2022/01/15

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人們常說公屋裝修不易，因為不能更改屋內基本設備及隔間，不過原來裝修已買入的公屋亦非易事。今次《精明裝修》介紹的單位是樓齡逾30年的黃大仙下邨一個三房單位。業主近來搬回舊居，打算翻新單位，擴大房間以住得更舒適。不過受到主力牆不能拆除圖則所限，單位的隔間未能有太大改動，客飯廳仍有一牆之隔。設計師有見及此，運用小巧思將兩個位置連接起來，更呈現出延伸效果。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

是次介紹的598平方呎單位位於黃大仙下邨，業主是家中長子，以前一家人就住在上址，到後來幾兄弟各自成家立業搬離，只留下家中兩老居住。由於黃大仙下邨部分單位屬「認購租置計劃的公屋單位」，他們已於早年買入，直到近年雙親仙遊，住所丟空後，業主與妻子兩人於是搬回舊居，並決定將單位「改頭換面」，將三房變成一房，花費約68萬元。

客廳及儲物空間：

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Deco Farmer Studio創辦人Heiman接受訪問透露，業主兩夫婦希望可以擴大房間，然而大廳兩面均為主力牆，即使拆走兩個小房間，也無助於擴大主人房。考慮到廚房位於單位最內部，於是拆走原本兩個房間，改為工作空間、飯廳連廚房「三位一體」，一下子反而增添不少活動空間，配上一整列窗戶，更感開揚。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！【投稿連結

如此一來，客飯廳被主力牆分隔開，Heiman遂決定將牆身髹成一半白色一半米色，設計由玄關位置一直延伸至客廳再到飯廳，令到被牆身劃分開的容飯廳都能連結起來。不只是在牆身花上心思，客廳的地板鋪為「人字」木地板，牆身亦貼上人字紋牆布，Heiman指出，兩者就似是個箭咀，有助於拉闊客飯廳的視野。

工作間、飯廳連廚房：

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業主不只期望可以擴闊空間，更希望浴室能設兩道門，當有客人時可鎖上房內的浴室門，有客人時就變成普通的浴室，令到同一個浴室既能是客廁，也能是套廁，一舉兩得。此外，為了滿足業主的儲物需求，大門旁的位置劃為儲物房，但牆身仍藏有十分多功能，除了設有坐位可以在門邊更換鞋，更包括一個新式的神枱櫃，運動時可拉層板出來放置物品。

浴室及睡房：

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裝修費用

預備工程 48,600元
水電工程 104,800元
油漆工程 47,300元
泥水工程 78,500元
地板、木器工程 76,900元
傢私木器工程 237,700元
冷氣及鋁質工程 73,500元
雜項工程 16,200元
裝修工程總價 683,500元

*資料及圖片由Deco Farmer Studio提供

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撰文 : 陳楚琨

黃大仙下邨 公屋 設計師 買入 黃大仙 設計 工程 香港 裝修設計

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