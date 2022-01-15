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【新冠肺炎】 社交距離措施延長至年初三　年宵花市取消　陳肇始：盡快向花農發放補助金額

理財智慧 16:29 2022/01/15

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受到新一波疫情影響，社交距離措施延長14天至年初三，年宵花市取消，本地花農再度成苦主。食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）表示，食環署會盡快聯絡受影響花農，退還已繳費用，並及早向他們發放補助金額。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

陳肇始今日出席電台節目後會見傳媒時說，政府實施的防疫措施旨在堵截Omicron變異病毒在社區擴散，以期盡早控制疫情，讓市民盡快回復正常生活。

【筍工推介】郵政署招聘銷售經理 主要負責電子商務方案 月薪逾4.2萬元 【見下頁

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有指市民或會轉往花墟買年花，陳肇始指，理解民政事務總署會與警方合作，管制人流和打擊非法擺賣等活動。

被問及竹篙灣檢疫中心四日內有兩名員工確診，陳肇始指，當局會檢視高暴露風險群組的檢測頻次和整體情況，並按需要作出調整。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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撰文 : 陳楚琨

疫情 防疫措施 年宵 經濟 銷售 香港 陳肇始 食物及衞生局

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