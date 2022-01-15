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世衛譚德塞稱母國内戰淪地獄 埃塞俄比亞怒轟造謠

環球社會熱點 14:01 2022/01/15

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埃塞俄比亞陷於内戰，埃塞俄比亞政府曾指控出身該國的世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞支持叛軍，更拒絕提名譚德塞連任。譚德塞指埃塞俄比亞提格雷地區民眾因内戰如活在地獄，埃塞俄比亞政府批評譚德塞造謠，更去信要求世衛調查。

波蘭抗疫小組專家集體辭職 抗議政府忽視政策建議 【下一頁】

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為提格雷（Tigray）人，曾於提格雷人民解放陣線（TPLF）執政時期擔任衛生部長及外長。

TPLF因反政府示威失勢而退守至提格雷，前年與現任政府產生嚴重分歧，並發動叛亂成為反政府軍。

譚德塞周三（12日）在記者會上形容提格雷民眾現時等同在地獄生活，又指控埃塞俄比亞政府封鎖提格雷地區，故意扣留當地數百萬人所需的藥物和食物。

他其後在Twitter發文表示提格雷有不少人民因欠缺藥物食物及無人機襲擊而死亡，指世衛呼籲為解除當地封鎖以便為人民提供人道主義援助

祖高域簽證取消再遭扣留 澳洲法院周日審理上訴 【下一頁】

埃塞俄比亞外交部周五（14日）去信世衛組織執委會，指控譚德塞散播有害的不實信息，並損害世衛組織的聲譽、獨立性和可信度。

埃塞俄比亞認為譚德塞行為不當及違反其職業與法律責任，要求世衛調查譚德塞。

埃塞俄比亞一直否認阻截外界對提格雷的援助，指控TPLF沒有為當地民眾供應足夠食物。

聯合國人權事務高級專員辦事處周五表示，提格雷本月已最少有108個平民死於空襲，警告大量空襲或構成戰爭罪。

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責任編輯：鄭錦玲

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