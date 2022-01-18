【電動車電池】寧德時代推出換電品牌EVOGO　電池適配大部分純電平台車型

▲ 寧德時代推出換電品牌EVOGO 電池適配大部分純電平台車型

電池大王寧德時代（深：300750）全資子公司時代電服宣布，推出全新的換電品牌樂行換電（EVOGO）。時代電服總經理陳偉峰表示，是次推出的換電解決方案，電池能夠適用於從A00級到B級、C級的乘用車以及物流車，換電站可以為搭載換電電池的不同品牌車型服務，解決了傳統換電模式的推廣難題。

換電塊適配大部分純電平台車型

據悉，是次樂行換電推出的組合換電整體解決方案，由換電塊、快換站以及App三大產品共同組成，單塊換電塊的續航里程約為200公里，適配大部分純電平台開發的車型，電動車車主可以按照需求，選擇一至三塊電池補給。

在快換站中，單個電塊的換電時間約為1分鐘，站內可以儲存48個換電塊。

EVOGO首階段將落地10個城市

陳偉峰表示，寧德時代初步會選定10個城市，率先啟動EVOGO服務。

目前內地新能源汽車在能源補充時主要使用充電樁進行充電，而各地對充電樁建設亦有標準及要求，而換電措施目前主要只是作為一種輔助手段，由車企自身自發進行佈局。

中金料2022年將出現換電大爆發

中金早前發表研究報告指，預計2021年新能源汽車保有量為826萬輛，汽車數量與充電樁之比高達3.17，該數字仍在繼續攀升。

該行預計，2022年新能源汽車車主將達1000萬，但公共充電系統供不應求，預計今年將會出現換電大爆發，由企業自建的充電站將會進入住宅區，而換電模式有望成為對充電模式的良好補充，具備廣闊的中長期發展前景。

相關文章：【電動車電池】LG 能源解決方案豪言：全球市佔將超越寧德時代 集團擁有更廣泛客戶群

【電動車】法貿行：中國主導電動車電池生產 或有地緣政治風險

【電動車電池】寧德時代投資320億人幣建電池產業園 拓舊電池回收業務

記者：梁安琪