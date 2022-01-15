波蘭抗疫小組專家集體辭職 抗議政府忽視政策建議

波蘭新冠肺炎死亡率高企，但波蘭政府一直未有大規模收緊防疫限制。波蘭抗疫專家小組不滿政府忽視其建議，大部分成員已經向波蘭總理集體請辭。

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波蘭的新冠疫苗接種率僅得56.4%，遠低於歐盟整體水平。再加上波蘭國内疫苗猶豫的現象，尤其是構成政府中心地帶的保守農村地區。

路透社報道，波蘭醫學委員會在新冠疫情方面專門向波蘭總理提供建議。但委員會17名成員當中，有13人不滿政府的抗疫政府並非以科學為本而宣布辭職。

13名請辭成員發表聲明指，雖然他們已預計會有大量人死於新冠肺炎。但他們不滿政府應對秋季新一波疫情的應對措施不足，再加上Omicron變種的威脅，指科學醫學理論和實踐有明顯落差。

波蘭新冠肺炎死亡人數本周首次突破10萬，專家指疫苗接種率低及人們不遵守防疫措施推高死亡率。

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他們留意到在人們否認疫情風險及接種疫苗對抗疫重要性這方面，包括政府官員及社會各界的態度已變得更寬容。

路透社指出波蘭的防疫措施有限，例如室内戴口罩要求或酒吧餐廳人數上限都變得非常寬鬆。

波蘭政府表示顧問意見並非唯一考量，政府同時需權衡社會各界的反對意見，又表示會調整專家委員會的運作方式。

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責任編輯：鄭錦玲