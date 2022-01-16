限時免費 App 獨家 前往 掃描開啟: 訂戶按此，繼續瀏覽 【第五波疫情】健身室再停業 疫市救亡有咩計？（有片） 16:00 2022/01/16 分享： ▲ 健身中心再次面臨停業，DEFIN8 Fitness兩名創辦人Leo及Trixie如何從過往停業的經驗，快速推出措施救亡？（曾耀輝攝） 受第五波疫情影響，由1月7日，健身中心再次面臨停業，昨日港府更宣布停業令將至少延長至2月3日。去年底疫市擴充的DEFIN8 Fitness，原本成功令新會員在兩個月內增加46%，但現時又再次停業。兩名創辦人Leo及Trixie如何汲取過往停業的經驗，快速轉身應對情況？ ▲ DEFIN8 Fitness兩名創辦人Leo及Trixie（曾耀輝攝） 【防疫抗疫基金】晚市堂食禁令延至初三 酒樓生意損失逾百萬 恐現倒閉潮 【營商之道】百年床褥品牌蓆夢思 港區女舵手3招推改革 【防疫抗疫基金】食肆資助減半難捱 業界望提早疫苗氣泡 記者：葉泳珊 相關文章 【經營策略】果汁品牌3招突圍 網店生意爆升10倍 2022/01/15 【經營策略】果汁品牌3招突圍 網店生意爆升10倍 【營商之道】百年床褥品牌蓆夢思 港區女舵手3招推改革 2022/01/15 【營商之道】百年床褥品牌蓆夢思 港區女舵手3招推改革 【疫下新年】年宵花市取消 新地商場即推1萬呎「新春快閃店」 2022/01/15 【疫下新年】年宵花市取消 新地商場即推1萬呎「新春快閃店」 【防疫抗疫基金】晚市堂食禁令延至初三 酒樓生意損失逾百萬 恐現倒閉潮 2022/01/14 【防疫抗疫基金】晚市堂食禁令延至初三 酒樓生意損失逾百萬 恐現倒閉潮 你可能感興趣 【經營策略】果汁品牌3招突圍 網店生意爆升10倍 10:00 2022/01/15 【經營策略】果汁品牌3招突圍 網店生意爆升10倍 【營商之道】百年床褥品牌蓆夢思 港區女舵手3招推改革 09:00 2022/01/15 【營商之道】百年床褥品牌蓆夢思 港區女舵手3招推改革 【疫下新年】年宵花市取消 新地商場即推1萬呎「新春快閃店」 11:42 2022/01/15 【疫下新年】年宵花市取消 新地商場即推1萬呎「新春快閃店」 限聚令 健身 疫情