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【第五波疫情】健身室再停業　疫市救亡有咩計？（有片）

16:00 2022/01/16

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健身中心再次面臨停業，DEFIN8 Fitness兩名創辦人Leo及Trixie如何從過往停業的經驗，快速推出措施救亡？（曾耀輝攝）

受第五波疫情影響，由1月7日，健身中心再次面臨停業，昨日港府更宣布停業令將至少延長至2月3日。去年底疫市擴充的DEFIN8 Fitness，原本成功令新會員在兩個月內增加46%，但現時又再次停業。兩名創辦人Leo及Trixie如何汲取過往停業的經驗，快速轉身應對情況？

DEFIN8 Fitness兩名創辦人Leo及Trixie（曾耀輝攝）

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【防疫抗疫基金】食肆資助減半難捱　業界望提早疫苗氣泡

記者：葉泳珊

 

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