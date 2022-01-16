【第五波疫情】健身室再停業　疫市救亡有咩計？（有片）

▲ 健身中心再次面臨停業，DEFIN8 Fitness兩名創辦人Leo及Trixie如何從過往停業的經驗，快速推出措施救亡？（曾耀輝攝）

受第五波疫情影響，由1月7日，健身中心再次面臨停業，昨日港府更宣布停業令將至少延長至2月3日。去年底疫市擴充的DEFIN8 Fitness，原本成功令新會員在兩個月內增加46%，但現時又再次停業。兩名創辦人Leo及Trixie如何汲取過往停業的經驗，快速轉身應對情況？

▲ DEFIN8 Fitness兩名創辦人Leo及Trixie（曾耀輝攝）

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記者：葉泳珊