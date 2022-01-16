祖高域10連冠夢碎 澳洲法院維持驅逐出境決定（第二版）

澳洲政府周五（14日）突然宣布再次取消網球男單世界一哥祖高域的簽證，祖高域暫時被扣押。祖高域代表律師已向澳洲法院提出上訴，法院將於周日（16日）正式開庭審理祖高域的上訴申請。

（第二版更新祖高域上訴失敗）

祖高域正備戰澳網 突再遭澳洲政府取消簽證 【下一頁】

澳洲法院駁回祖高域上訴，維持移民部長霍克取消祖高域簽證的決定。祖高域面臨驅逐出境，無法參加周一（17日）開始的澳網公開賽。

澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）周五正式行使個人權力取消祖高域（Novak Djokovic）簽證。他強調是以健康和良好社會秩序為由，決定取消祖高域的簽證，認為上述做法符合公眾利益。

但祖高域仍積極爭取周一（17日）參加澳網公開賽，希望衞冕第10次贏得男單冠軍，奪得21項滿貫。

祖高域一方已向澳洲法院提出上訴，法院周六（15日）就上訴申請舉行程序聆訊。

祖高域律師指澳洲政府取消簽證的決定在法律上無效。根據祖高域一方提供來自澳洲政府的電郵内容，霍克的理據是祖高域會被部分人視為反疫苗情緒群體的護身符，可能會導致更少人想接種疫苗。

祖高域承認確診後仍出席活動 非故意錯填入境申報 【下一頁】

霍克更指祖高域入境可能會導致民眾集會抗議，有機會引發社區傳播，為澳洲帶來公共衛生風險

但祖高域一方批評，霍克沒有考慮到祖高域被拘留及驅逐，也可能會助長反疫苗情緒。祖高域一方更指霍克沒有引述證據，證實祖高域入境澳洲會助長反疫苗情緒。

法庭文件顯示霍克收到的衛生指引表明，祖高域傳播病毒的風險屬低水平。而且鑑於賽事有額外控制措施，澳網出現疫情傳播的風險為極低。

法院將於當地周日早上9點半（約本港時間早上6點半）審理上訴，祖高域目前於墨爾本遭到拘留。如果上訴失敗，澳洲當局有可能禁止祖高域入境3年，意味9屆冠軍的祖高域，未來數年或無法參加澳網賽事。

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責任編輯：鄭錦玲