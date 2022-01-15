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【收藏品上市？】美國另類資產投資平台Rally Road　收藏品可拆分為股份集資上市？

Hot Talk 11:15 2022/01/15

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美國另類資產投資平台Rally Road　收藏品可拆分為股份集資上市？

虛擬資產在這一時代已經衍生出多種多樣的玩法，除近期陸續不少創作界的名人將自己的產品以NFT的形式在交易平台出售外，美國出現一個新興的股權投資平台Rally Road，只不過，在這個平台上交易的並不是普通證券，而是收藏品。

Rally Road是一個另類資產平台，不過這裡交易的並不是上市公司的股權，而是現實中的收藏品。在Rally Road上正在集資或展示的收藏品，不少都曾出現在各大拍賣場，如1996年發售後至今仍未拆封的《超級馬里奧64》，Kobe Bryant親筆簽名的地板等，除此以外，二手車、古董車、名錶、紅酒、遊戲卡，甚至是Cryptopunk，亦都成為「發行人」。

據交易平台的官網顯示，Rally Road會從世界各地的收藏品，以及個人收藏家中，發掘、驗證及採購這些收藏品。然後透過有關監管規則，將這些收藏品轉變為「公司」，然後將其拆分為股份。其後公司會在Rally Road平台上啟動首次公開發行，允許各類投資者購買這些股份，並構建自己的投資組合。而在完成發行的90天後，投資者可以將購入的股份在平台內交易。

該平台亦有自定的交易時段，只有在工作日的美東時間上午10時30分至下午4時30分期間，所有買賣出價才可即時匹配。與交易所的交易一樣，投資者可以下單市價盤或限價盤。

任天堂旗下一款自1996年發售後至今仍未必拆封的遊戲軟件《超級馬里奧64》，在本月初，以每股10美元上市，成功集資12.5萬美元（折合約97.5萬港元）。

而該平台近期交易的新貴，則是NFT CryptoPunk #9670 以每股10美元發售，最新每股價格已經升至42.9美元，累計升幅達329%。

Rally Road在2017年成立，包括Porsche Ventures以及Reddit的聯合創辦人Alexis Ohanian等均有入股投資。

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