【滙豐控股5】滙豐傳計劃搬遷紐約總部 正洽租新建摩天大樓

外電報道，近期重組美國業務的滙豐(00005)，擬把美國紐約總部搬遷至哈德遜城市廣場（Hudson Yards）的新建摩天大廈The Spiral。該報道指，滙豐正洽租其中約25萬方呎的樓面，作為紐約新總部。The Spiral位於紐約市中心曼哈頓地區，樓高1031呎，總樓面面積達285萬方呎，預期將於年內入伙。滙豐未有就有關消息作評論。市場續炒加息概念，滙豐周五收報54.55元，上升1.7%，續創52周新高。

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此外，美銀證券發表報告表示，隨著市場對加息預期升溫，將滙豐2023年至2024年每股盈利預測上調1至2美仙，預期有形股本回報率在2024年達12％，該行將其港股目標價上調至61.9元，重申「買入」評級。美銀認為，滙豐預期每年進行30億美元的回購，或有利股價表現。對於花旗(美：C)有意退出墨西哥零售和商業銀行業務，花旗當地分行有可能被競爭對手所吞併，美銀亦關注同於墨西哥經營業務的滙豐對上述事件的反應。

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