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【美國加息】聯儲局周四公布議息結果　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）

股市 17:26 2022/01/22

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一文看清投行對加息及縮表最新預測

美國聯儲局將於當地時間1月26日（即香港時間27日凌晨三時）公布議息結果，主席鮑威爾近期講話雖未有透露確切加息時間，但表示加息次數可能比目前計劃多，不少官員亦大放鷹派言論，其中一向被視為鴿派的三藩市儲行行長戴利（Mary Daly）也稱，儲局可能最早3月加息。投資界睦續上調今年加息次數，市場共識似乎由三次變為四次，而且縮表時間也可能提前。以下為各大行對加息及縮表最新看法。

瑞士盈豐資產管理

瑞士盈豐資產管理傾向今年加息3次，並指出根據過去9次加息周期，首次加息後6至12個月股市平均計會錄得正回報，但同一時間波幅會加大。

瑞士盈豐資產管理：美首次加息後1年內股市錄正回報，美股大調整是買入機會，看【下一頁】

法巴

法巴預期今年聯儲局會加息4次，宣布縮表由明年提早至今年7月，明年也會加息4次。

法巴薦五大投資主題，港股或農曆新年後脫整固期，看【下一頁】

晨星

晨星預期今、明年將各加息3次，該行認為，即使加息3次，聯邦基金利率亦只是0.75厘至1厘，仍處歷史上偏低水平。

晨星：美股估值偏高或現調整，偏好小型、能源、價值型股，看【下一頁】

花旗

花旗預測聯儲局有機會在3月首次加息，全年或加息四次；6月宣布縮表，並於7月開始行動。廖嘉豪指，1983至2018年加息周期經歷14次加息，標指平均年回報仍有6%，不認為加息和縮表會打擊市場信心。

花旗：加息縮表不會打擊市場信心，3大因素利好港股，看【下一頁】

富邦銀行

富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光指，利率期貨市場反映今年全年加息次數達3.5次，惟他預期全年只加兩次。鑑於加息預期對美元的支持已反映在滙價上，他估計美元難以再創52周高位，未來有機會回落至92、93左右水平。

富邦﹕恒指今年有望跑贏歐美股市，第三季前料見28000點全年高位，看【下一頁】

摩根大通

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）最新表示，預計美聯儲實際的加息次數將超過利率曲線所暗示的加息次數，今年可能會有6、7次加息。此前戴蒙預期美國加息或多於四次。

摩通戴蒙：今年加息或多於4次，美國迎大蕭條後最好的經濟增長，看【下一頁】

摩根士丹利

摩根士丹利表示，預計儲局今年加息4次，料從3月開始，每個季度加息25個基點，並在7月宣布縮表，預計在8月開始啟動量化緊縮，將美國國債和MBS上限分別設在250億美元和150億美元，9月上調至500億美元和300億美元。另外，該行預期，10年期美國國債收益率將在第二季升至2.2%，年底收益率達2.3%。

高盛

高盛表示，預期美國聯儲局今年會加息四次，分別於3月、6月及9月及12月，並將縮表時間由12月啟動的預測提前至7月。此前高盛預期今年加息三次。

高盛上調今年聯儲局加息次數至四次，看【下一頁】

惠譽

惠譽預期，儲局今年將加息兩次，2023年料將加息四次，預期到2023年底，聯邦基金利率將升至1.75厘。此前惠譽只是預期今次加息一次及明年加息兩次。

惠譽調高美國息口預測料明年底前加息6次，看【下一頁】

相關文章：【美國加息】普徠仕：聯儲局似急於加息以應對未來經濟衰退　續偏好周期性股票

【美國加息】兩聯儲行長料今年加息三到四次　「從首次加息到決定允許縮表，間隔時間會比以前更短」

【美國加息】景順：市場對科技股反映過度、行業已消化加息消息　科技股增長潛力仍然強勁　

【美國加息】聯儲局：或有必要更快更早加息　3月加息機會增至6成半

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