【美國加息】摩通戴蒙：今年或加息6至7次　一文看清投行對加息及縮表最新預測（不斷更新）

▲ 一文看清投行對加息及縮表最新預測

美國聯儲局將於1月26日將公布議息結果，主席鮑威爾近期講話雖未有透露確切加息時間，但表示加息次數可能比目前計劃多，不少官員亦大放鷹派言論，其中一向被視為鴿派的三藩市儲行行長戴利（Mary Daly）也稱，儲局可能最早3月加息。投資界睦續上調今年加息次數，市場共識似乎由三次變為四次，而且縮表時間也可能提前。以下為各大行對加息及縮表最新看法。

摩根大通

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）最新表示，預計美聯儲實際的加息次數將超過利率曲線所暗示的加息次數，今年可能會有6、7次加息。此前戴蒙預期美國加息或多於四次。

摩通戴蒙：今年加息或多於4次，美國迎大蕭條後最好的經濟增長，看【下一頁】

摩根士丹利

摩根士丹利表示，預計儲局今年加息4次，料從3月開始，每個季度加息25個基點，並在7月宣布縮表，預計在8月開始啟動量化緊縮，將美國國債和MBS上限分別設在250億美元和150億美元，9月上調至500億美元和300億美元。另外，該行預期，10年期美國國債收益率將在第二季升至2.2%，年底收益率達2.3%。

高盛

高盛表示，預期美國聯儲局今年會加息四次，分別於3月、6月及9月及12月，並將縮表時間由12月啟動的預測提前至7月。此前高盛預期今年加息三次。

高盛上調今年聯儲局加息次數至四次，看【下一頁】

惠譽

惠譽預期，儲局今年將加息兩次，2023年料將加息四次，預期到2023年底，聯邦基金利率將升至1.75厘。此前惠譽只是預期今次加息一次及明年加息兩次。

惠譽調高美國息口預測料明年底前加息6次，看【下一頁】

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