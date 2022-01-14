招行去年多賺23% 不良貸款率降至不足1%

去年成為藍籌的內銀股招商銀行（03968）發布2021年度業績快報，去年純利為1,199.2億元(人民幣．下同)，按年增長23.2％；營業收入按年增14.03％至3,312.3億元。

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截至去年12月，招行資產總額為9.27萬億元，較上年末增加10.9％；負債總額8.4萬億元，較上年末增加10.1％；不良貸款率0.91％，較上年末下降0.16個百分點；撥備覆蓋率441.3％，較上年末增加3.6個百分點；貸款撥備率4％，較上年末減少0.6個百分點。

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另外，市傳中國多家商業銀行因擔憂地產行業違約事件頻發引發的潛在風險外溢，正收緊針對地方城投公司的地產項目貸款。消息指，至少已有五家大中型銀行今年對地方城投公司或當地國有企業購地和開發地產項目增加貸款風控要求，包括評估地方經濟和財政實力，以及所開發項目的銷售回款前景等。中國銀保監會對此未有回應。

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