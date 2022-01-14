【新股IPO】金力永磁6680首日掛牌潛水17% 一手帳面蝕1120元

稀土永磁材料生產商金力永磁（06680）首日掛牌，開市報30.8元，較招股價33.8元跌8.9%，最低曾見28元；收市報28.2元，跌16.6%；全日成交2,999萬股，涉資8.76億元；以手200股計，一手帳面蝕1120元。



金力永磁是次上市引入了混合所有制改革基金、華潤集團間接持有的CR Alpha、HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P、中信保誠及中白合共5名基石投資者，當中混合所有制改革基金認購1.49億美元公司股份。

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根據弗若斯特沙利文資料，2020年金力永磁的高性能稀土永磁材料產量市場份額約14.5%，排名世界第一。金力永磁是次來港上市共發售逾1.25億股，並已引入混合所有制改革基金、華潤集團間接持有CR Alpha及中信保誠等五家基石投資者，合共認購6,344.74萬股。

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該股是次公開發售部份錄得近1.4倍超額認購，中籤率為100%，集資所得主要用作建設寧波生產基地、潛在收購、研發及還債等。上市聯席保薦人分別為中信証券及法巴。

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記者：張以正