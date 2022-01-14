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【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元

股樓投資 22:30 2022/01/14

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內地人工智能企業創新奇智科技（新上市編號：02121）將於下周一（17日）起至下周四（20日）招股，計劃發行4,474.44萬股H股，其中90%為國際配售，10%為香港公開發售，招股價介乎26.3至27.3元，每手100股計，一手入場費約2,757.51元；27日掛牌；聯席保薦人為瑞銀、中金公司及華興資本。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

創新奇智主要為製造業，以及金融業公司，提供企業級人工智能解決方案，包括AI平台、算法、軟件及AI賦能設備及相關服務。是次招股將引入兩位基石投資者，當中包括軟銀集團，以及美國私募基金Laurion Capital Master Fund。當中軟銀集團將認購318.61萬股，涉及資金最多達8698.05萬元；Laurion將認購1500萬美元（約1.17億港元）。

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是次集資所得，其中約45%將用於提升研發能力，約25%用於提升商業化能力，約10%用於潛在戰略投資及收購，約10%同於加強內部系統及升級信息基礎設施，其餘10%為營運資本及一般公司用途。

同場加映:【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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記者：張以正

集資 創新奇智（02121） IPO 港股

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