▲ 【虎年發財】ViuTV 賀年電視廣告最低消費加價16% TVB 再推中港兩地賀年廣告應戰

踏入2022年，新春佳節即將臨近，本港電視台「虎年」廣告大戰一觸即發。電訊盈科 （00008） 旗下ViuTV及電視廣播 （00511） 旗下TVB 今年同步加價，ViuTV「虎年恭喜發財廣告套餐」最低消費加價16%，兼播放次數大減23%。而近年揚言主攻大灣區的TVB，除了最皇牌《恭喜發財》賀年廣告套裝2019年以來前度加價，今年力推兩地賀年廣告套裝，聲稱播告不但在香港四台播放，也會投放到廣東省網的翡翠台，入場費17.5萬元，包括146次廣告。

ViuTV近期收視造好，《全民造星IV》、《膠戰S2》及《ERROR自肥企画》等叫好叫坐，今年ViuTV廣告費水漲船高。

今年ViuTV「虎年恭喜發財廣告套餐」，在年28至年11於ViuTV 播放68次，5秒廣告連製作低至3.8萬元，而去年「牛年恭喜發財廣告套餐」廣告則提供88次播放次數，入場費最低3.28萬元，意味今年ViuTV 賀年廣告最低消費加價，播放次數也減少。

對手TVB播放次數最多的《恭喜發財》賀年廣告套裝今年索價23.98萬，按年加價5.2%，廣告套裝包括 123 次10秒電視廣告，較去年的115次多出8次。

有意成為大灣區電視台的TVB再推出《恭喜發財》兩地賀年廣告套裝，入場費17.5萬，包括146次10秒電視賀年廣告，除了在翡翠台、J2、無綫新聞台及無綫財經‧資訊台上播放，也會在廣東省網翡翠台播出。TVB也提供可播放167次兩地賀年廣告的套裝，索價費24.5萬。

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記者: 李哲毅