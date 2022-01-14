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【阿里巴巴9988】阿里旗下盒馬鮮生 傳計劃以100億美元估值融資

股樓投資 22:10 2022/01/14

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外電報道，阿里巴巴（09988）旗下生鮮食品新零售平台盒馬鮮生考慮以100億美元的估值進行融資。報道引述知情人士指，盒馬正在與一位顧問合作，制定一份潛在戰略和財務投資者的名單，預計融資或於下月展開。報道又指，是次融資規模尚未確定，但預料阿里仍將保持多數持股，100億美元估值只是初步數字，有可能隨著談判的進展而改變。阿里對有關傳聞不予置評，該股周五收報129.3元，跌2%。

【2022年部署】法興料恒指今年最牛見28200點 建議關注4大投資主題19隻港股   詳情請看【下一頁

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另外，阿里旗下金融平台螞蟻集團支付寶旗下螞蟻財富，聯合6家機構新推出的重磅投顧新品「金選投顧」，推出一周後即被下線。有報道引述消息人士指，下線或因支付寶並沒有基金評價業務資格，業務存在策略基金池合規問題。螞蟻財富回應稱，金選投顧服務是幾家基金投顧機構和螞蟻基金合作提供的服務，投顧策略由基金投顧機構提供，目前試投放活動已結束，正根據用戶反饋優化升級方案，力爭為廣大投資者提供更好服務。

【大行點睇】國際油價料上升 美銀證券列中石油為首選  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

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