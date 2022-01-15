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南韓政府推汽車產業數碼轉型　目標2030年完成

商業 11:00 2022/01/15

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南韓政府將大力推動國內汽車製造工業的數碼轉型，目標2030年為1200間汽車部件製造商完成轉型生產未來汽車。（法新社　圖片）

南韓政府近日表示，將大力推動國內汽車製造工業的數碼轉型，包括：設立共享大數據庫、投資自動駕駛基建、訂立安全標準、培訓行業人才等，目標2030年為1200間汽車部件製造商完成轉型生產未來汽車。

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南韓去年7月定立工業數碼轉型政策，政府將全力推動汽車製造業轉型，迎接未來汽車市場生產需要。當地政府將在各方面投入資金，協助研發芯片及生產技術、確保人材、定立新一代通用標準及駕駛安全指引、自動駕駛有關的基礎建設等。為汽車業界設立共享大數據門戶網站，提供逾8PB參考數據，為目前10倍以上，以利配合人工智能分析技術使用。

2026年前投資 98 億韓圜

南韓政府希望未來汽車產業能達到第四級自動駕駛的水平，因此會大力投資該水平科研及通訊建基等，預計在2026年前投資 98 億韓圜（約港幣6400萬元）。另於2024年投資 144 億韓圜（約港幣9400萬元）開發自動駕駛汽車的顯示組件技術、279 億韓圜（約港幣1.8億元）予無人駕駛自動駕駛的非接觸式服務技術。

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韓國產業通商資源部表示，目標在2030年將1200間汽車零件製造商完成轉型生產未來汽車，為汽車製造業界建立開放、合作的創新體系。

責任編輯：王浩賢

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